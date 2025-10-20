Ein Wochenauftakt nach Maß für den deutschen Leitindex: Der DAX konnte die Marke von 24.000 Punkten zurückerobern, nachdem er noch am Freitag darunter gerutscht war. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex 1,80 Prozent höher bei 24.258,80 Punkten. Der MDAX legte indes am Montag um 2,36 Prozent auf 30.209,22 Punkte zu. Expertin Christine Romer vom Broker CMC Markets erklärte: "Unter 24.000 Punkten kann sich der DAX seiner Unterstützer und Käufer auch weiterhin sicher sein. So schnell wie der Index ...Den vollständigen Artikel lesen ...
