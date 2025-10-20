© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-BildfunkDer Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen der größten Aufträge seiner jüngeren Unternehmensgeschichte an Land gezogen. Die europäische Beschaffungsorganisation OCCAR beauftragte das Gemeinschaftsunternehmen Artec, an dem Rheinmetall und KNDS beteiligt sind, mit der Lieferung von 222 Radschützenpanzern des Typs "Schakal" für die deutsche und die niederländische Armee. Der Gesamtwert des Vertrags liegt bei rund 3,4 Milliarden Euro, wovon knapp 3 Milliarden direkt an Rheinmetall gehen. Zusätzlich enthält die Vereinbarung eine Option über bis zu 248 weitere Fahrzeuge. Mit dem Schakal soll eine neue Generation gepanzerter Fahrzeuge eingeführt werden. Das Modell kombiniert das …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE