Montag, 20.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Homeland Uranium: Vom Geheimtipp zum potenziellen Entwicklerstar
20.10.2025 18:33 Uhr
XETRA-SCHLUSS/DAX kräftig erholt - TKMS mit gelungenem Börsenstart

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX kräftig erholt - TKMS mit gelungenem Börsenstart

DOW JONES--Nach dem kräftigen Rücksetzer am Freitag ist der deutsche Aktienmarkt mit kräftigen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann 1,8 Prozent auf 24.259 Punkte. Treiber waren unter anderem zuletzt wieder versöhnlichere Töne im Zollkonflikt, zumal China und die USA ihre Handelsgespräche bald fortsetzen wollen. Die Probleme bei US-Regionalbanken, die zuletzt belastet hatten, waren am Montag kein Thema mehr. Unternehmensseitig nimmt die Berichtssaison zunehmend Fahrt auf. Rund ein Viertel der Firmen, die vierteljährlich berichten, wird in dieser Woche Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorlegen.

Hauptthema am Markt war der erste Handelstag der Thyssenkrupp-Marinesparte TKMS im Zuge einer Abspaltung. TKMS handelten extrem volatil. Nach einem Start bei 60 Euro schlossen die Titel bei 81,10 Euro. Damit sind die Aktionäre, die die Abspaltung begleitet haben, die Gewinner. TKMS biete eine außergewöhnlich hohe Prognosesicherheit, begründeten die Analysten von MWB ihre Kaufempfehlung.

Für 20 Thyssenkrupp-Aktien gab es automatisch eine TKMS-Aktie. Somit entspricht der TKMS-Schlusskurs vom Montag einem Plus von gut 14 Prozent. Thyssenkrupp behält 51 Prozent. Als Folge der Abspaltung umfasste der MDAX für einen Tag 51 statt wie üblich 50 Werte. Damit wurde sichergestellt, dass Investoren den Index nachvollziehen können. Mit dem Ende des Xetra-Handels wurde die TKMS-Aktie dann wieder aus dem Index entnommen. Thyssenkrupp gaben 19,4 Prozent nach.

Rüstungsaktien erholt - Telefonica soll Interesse an 1&1/United Internet haben

Nach der jüngsten Korrektur erholten sich Rüstungsaktien. Rheinmetall legten um 5,9 Prozent zu, Renk-Titel erholten sich um 6,8 und Hensoldt um 7,9 Prozent.

Um 12,1 und 8,5 Prozent ging es für 1&1 bzw die Aktie der 1&1-Mutter United Internet nach oben. Laut einem Bericht des Handelsblatts will die spanische Telefonica (+1,9%) die Partnerschaft intensivieren, bis hin zu einer möglichen Übernahme.

Das Ausbleiben neuer negativer Nachrichten werten die Jefferies-Analysten positiv für Siltronic, sie haben ihr Votum auf Kaufen nach oben gesetzt. Trotz der jüngsten Rallye handele die Aktie beim geschätzten Kurs-Buchwert-Verhältnis immer noch in der Nähe historischer Tiefststände. Der Kurs schoss um 9,2 Prozent nach oben. 

=== 
INDEX                    zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                    24.258,80 +1,8%   +19,7% 
DAX-Future                24.374,00 +1,2%   +18,0% 
XDAX                   24.273,53 +1,2%   +20,9% 
MDAX                   30.209,22 +2,4%   +15,3% 
TecDAX                   3.756,03 +2,7%   +7,0% 
SDAX                   17.100,59 +2,3%   +21,9% 
zuletzt                  +/- Ticks 
Bund-Future                 129,92   -4 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index                 Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX                     38     1   1 3.304,1  46,4    4.611,2      68,8 
MDAX                    45     5   0  559,5  31,2     585,7      25,5 
TecDAX                   27     3   0  819,0  15,4     930,4      21,9 
SDAX                    58     10   2   81,8   5,9      98,9      7,6 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

