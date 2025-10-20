NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca nach auf der Esmo-Krebskonferenz präsentierten Studiendaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Analyst Richard Vosser verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Daten aus gleich mehreren Studien des Pharmakonzerns. Als besonders positiv hob er vor allem die Daten der Brustkrebs-Therapie-Studie TropION-Breast02 hervor./rob/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
© 2025 dpa-AFX-Analyser