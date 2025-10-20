kundenservice@finanzen100.de

Der schwedische Lkw-Hersteller wies am Freitag wegen der US-Zölle für das dritte Quartal teils deutliche Rückgänge bei Umsatz und Gewinn aus. Der Umsatz fiel gegenüber dem Vorjahresquartal um 5 % auf 110,7 Mrd. SEK. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn reduzierte sich auf 11,7 Mrd. SEK (Vorjahr: 14,1 Mrd. SEK) und die entsprechende Marge sank um 1,4 Prozentpunkte auf 10,6 %. Unter dem Strich sank der Gewinn auf 7,54 Mrd. SEK, nach 10,02 Mrd. SEK im Vorjahreszeitraum. Der Auftragseingang sank um 14 % auf insgesamt 37.134 Lkw. Das Management erwartet, dass die US-Zollpolitik die Nachfrage in Nordamerika auch im kommenden Jahr belasten wird und prognostiziert für 2026 einen Rückgang der Lkw-Auslieferungen in Nordamerika um 15.000 Einheiten auf 250.000. Die Volvo-Aktie gab am Freitag um über 8 % nach.