EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 88. Zwischenmeldung

Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



20.10.2025 / 14:26 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 88. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis einschließlich 19. Oktober 2025 wurden insgesamt Stück 156.569 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. Februar 2024 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Februar 2024 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs im Xetra-Handel 13.10.2025 29.387 245,00828 14.10.2025 30.390 237,69823 15.10.2025 30.051 239,68977 16.10.2025 29.865 241,09805 17.10.2025 36.876 238,47518

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Siemens Aktiengesellschaft veröffentlicht ( www.siemens.com/aktienrueckkauf2024-29 ).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Februar 2024 bis einschließlich 19. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 17.529.086 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Siemens Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

München, 20. Oktober 2025

Siemens Aktiengesellschaft

Der Vorstand