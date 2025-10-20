© Foto: Dall-EMichael Saylor weckt mit einem Post auf X neue Hoffnung auf Bitcoin-Käufe, obwohl ein niedriger mNAV und Renditen-Gap bei den Vorzugsaktien für Unsicherheit sorgen.Michael Saylor, Executive Chairman und Gründer von Strategy, hat auf X einen neuen Hinweis auf die nächste große Bitcoin-Akkumulation seines Unternehmens gegeben. In einem Beitrag veröffentlichte Saylor einen Chart mit den bisherigen Kaufzeitpunkten - markiert durch orangefarbene Punkte - und schrieb dazu: "Das wichtigste orangefarbene Pünktchen ist immer das nächste." Anleger reagierten positiv auf Saylors Signal: Die Aktie legte zuletzt um 2,16 Prozent auf 289,87 US-Dollar zu. Auf Drei-Monats-Sicht bleibt das Papier allerdings …Den vollständigen Artikel lesen ...
