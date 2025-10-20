Das von Michael Saylor geführte Unternehmen Strategy bleibt seiner aggressiven Bitcoin-Strategie treu und hat erneut zugekauft. Doch trotz des wachsenden Krypto-Schatzes zeigte die Aktie zuletzt Schwäche und kann mit der Performance von Bitcoin nicht mithalten.Strategy, der größte börsennotierte Halter von Bitcoin, hat seine Position weiter ausgebaut. Wie aus einer aktuellen Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, erwarb das Unternehmen zwischen dem 13. und 19. Oktober weitere 168 Bitcoin. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
