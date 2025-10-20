FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Falko Friedrichs rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem guten dritten Quartal, auch wenn der Dialysekonzern in den USA ein weiterhin nur gedämpftes Wachstum der Behandlungen verzeichne. Die Trends dürften im vierten Quartal anhalten und so geht er davon aus, dass die Umsatzwachstumsprognose auf konstanter Wechselkursbasis auf ein mittleres einstelliges Prozentniveau angehoben und das Gewinnziel bestätigt wird. Dies würde er positiv werten für den Investmentansatz./tih/ajx



