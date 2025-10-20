Für 4 Mrd. € erhält L'ORÉAL auch die Parfümlinie Creed sowie eine 50-jährige Exklusivlizenz zur Weiterentwicklung verschiedener Marken. Der Deal soll dazu beitragen, die Verschuldung (netto 9,5 Mrd. €) abzubauen. Während die KERING-Aktie seit Ende Mai knapp 80 % zulegte, blieben die Kursziele der Analysten auffällig weit unten angesiedelt. Seit Ende Juli u. a. 168 € von DT. BANK, 160 € von Berenberg, 251 € von UBS. Zuletzt kamen JEFFERIES (260 €), GOLDMAN SACHS (180 €) und JPM (145 €) hinzu. Der Durchschnitt beträgt insgesamt 195 €, der Kurs liegt fast 60 % darüber.
