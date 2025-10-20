Lazard, Inc. (NYSE: LAZ) gab heute die Ernennung von Edouard Panié zum Managing Director und Co-Head of the European Financial Sponsors Coverage bekannt. Er wird an Klaus H. Hessberger berichten, dem Global Co-Head und Head of Europe der Financial Sponsors Group von Lazard, und die Präsenz des Unternehmens sowie die Partnerschaften mit Finanzinvestoren in der gesamten Region weiter stärken.

Edouard Panié

Zuvor war Herr Panié fast zwei Jahrzehnte lang als Managing Director bei Goldman Sachs tätig, wo er mehr als sechzig bedeutende M&A-, Fremdkapital- und Eigenkapitaltransaktionen für führende alternative Vermögensverwalter in den Segmenten Private Equity, Wachstumskapital und Infrastruktur sowie für Unternehmer, Familien und Unternehmen beraten hat.

"Privates Kapital wird immer wichtiger, wenn es darum geht, Branchen zu gestalten und Wachstum voranzutreiben. Edouards langjährige Erfahrung und sein umfangreiches Netzwerk werden die Fähigkeit von Lazard stärken, unseren Kunden die strategischen Erkenntnisse und individuellen Lösungen bereitzustellen, die sie benötigen, um in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein", erläutert Jean-Louis Girodolle, Co-Head of European Investment Banking.

"Edouard ist ein erfahrener Berater führender Private-Equity-Gesellschaften und alternativer Vermögensverwalter, der unsere langjährigen Geschäftsbeziehungen zu Finanzinvestoren in Europa und weltweit weiter stärken wird. Seine Ernennung bekräftigt unseren Anspruch, Kunden bei der Bewältigung der transformativen Veränderungen zu unterstützen, die den heutigen Markt bestimmen", betont Cyrus Kapadia, Co-Head of European Investment Banking.

"Die globale Reichweite und das überragende technische Fachwissen von Lazard bilden eine effektive Plattform, um die komplexesten Herausforderungen zu adressieren, vor denen unsere Kunden heute stehen. Dabei werde ich auf der Dynamik des Unternehmens aufbauen können, das eine Vielzahl außergewöhnlicher Kunden betreut, und freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem herausragenden Team", so Edouard Panié.

Edouard Panié wird in London tätig sein. Er startete seine Karriere als Ingenieur bei General Electric und hat einen MBA an der Harvard Business School sowie einen Ingenieursabschluss an der CentraleSupélec erworben.

Über Lazard

Lazard wurde 1848 gegründet und ist ein führendes Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien. Lazard berät Institutionen, Unternehmen, Regierungen, Partnerschaften, Family Offices und vermögende Privatpersonen bei Fusionen und Übernahmen, rund um Kapitalmärkte und Kapitalmarktlösungen, Restrukturierungen und Haftungsmanagement, geopolitische Fragen und andere strategische Fragen sowie Vermögensverwaltung und Anlagelösungen. Lazard ist an der New Yorker Börse als Lazard, Inc. unter dem Tickersymbol LAZ notiert. Weitere Informationen finden Sie unter Lazard.com. Folgen Sie Lazard auf LinkedIn.

LAZ-CPE

