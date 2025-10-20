Zürich - Die InstallerGroup, welche im Juni dieses Jahres in den Schweizer Markt expandierte, übernimmt die in Regensdorf ZH ansässige a3 Haustech AG. Das familiengeführte Unternehmen ergänzt das Dienstleistungsangebot der Gruppe im Bereich der Elektroinstallationen. Die InstallerGroup akquirierte im Juni dieses Jahres die beiden Unternehmen W. Rokitzky AG und Rohr Gebäudetechnik AG, beide mit Sitz in Wallisellen ZH. Nun vermeldet die Gruppe den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab