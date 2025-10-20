EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



20.10.2025 / 17:44 CET/CEST

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

20. Oktober 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 wurden insgesamt 704.293 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 13.10.2025 172.679 38,7111 6.684.594,04 Xetra 13.10.2025 90.659 38,7120 3.509.591,21 CBOE Europe (CEUX) 13.10.2025 18.479 38,7087 715.298,07 Turquoise Europe (TQEX) 13.10.2025 15.029 38,7330 582.118,26 Aquis Europe (AQEU) 14.10.2025 160.764 38,5850 6.203.078,94 Xetra 14.10.2025 111.595 38,5908 4.306.540,33 CBOE Europe (CEUX) 14.10.2025 15.558 38,5814 600.249,42 Turquoise Europe (TQEX) 14.10.2025 13.623 38,5895 525.704,76 Aquis Europe (AQEU) 15.10.2025 37.504 38,6239 1.448.550,75 Xetra 15.10.2025 47.227 38,5986 1.822.896,08 CBOE Europe (CEUX) 15.10.2025 7.029 38,6204 271.462,79 Turquoise Europe (TQEX) 15.10.2025 10.010 38,6228 386.614,23 Aquis Europe (AQEU) 16.10.2025 2.417 38,7482 93.654,40 CBOE Europe (CEUX) 17.10.2025 545 38,8600 21.178,70 Xetra 17.10.2025 580 38,9000 22.562,00 CBOE Europe (CEUX) 17.10.2025 595 38,7500 23.056,25 Turquoise Europe (TQEX) Gesamt 704.293 38,6446 27.217.150,23

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht ( https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html ).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

1. Juli 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 12.985.511 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

