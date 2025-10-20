EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AMADEUS FIRE AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die AMADEUS FIRE AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2025
Ort: https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2025
Ort: https://group.amadeus-fire.de/en/investor-relations/financial-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AMADEUS FIRE AG
|Hanauer Landstrasse 160
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.amadeus-fire.de
