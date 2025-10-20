Die Stimmung an den Weltbörsen ist zu Wochenbeginn wieder einmal sehr gut. Doch in der Ölbranche steigt die Nervosität weiter. Dies sorgt erneut für sinkende Preise bei Brent- und WTI-Öl. Im Laufe des Freitags waren die Ölpreise zunächst auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Monaten gefallen, bis am späten Nachmittag eine kleine Gegenbewegung eingesetzt hatte.Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Montag 60,57 US-Dollar. Das waren 72 Cent weniger als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär