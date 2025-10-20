Das wird den Kurs belasten. Cliq Digital (ISIN: DE000A35638) muss einräumen, dass die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2025 möglicherweise unter den Markterwartungen liegen. Der Düsseldorfer Anbieter digitaler Streamingdienste rechnet für die ersten neun Monate mit Umsatzerlösen von rund 120 Millionen Euro und einem EBITDA von minus zwei Millionen Euro. Das ist ein herber Rückschlag für ein Unternehmen, das in den vergangenen Jahren mit einem dynamischen Wachstum aufgefallen war. Probleme mit Kartenbetreibern belasten das Geschäft: Die Gesellschaft nennt als Grund für die schwache Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
