Der U-Boot-Bauer hat gezündet. Die Aktie von Thyssenkrupp Marine Systems (ISIN: DE000TKMS700) schoss am Montagmorgen auf fast 100 Euro hoch, nachdem sie bei 60 Euro in den Handel gestartet war. Am späten Vormittag pendelte sich der Kurs bei 83 Euro ein. Damit wird Deutschlands größter Marineschiffbauer mit 5,3 Milliarden Euro bewertet - deutlich mehr, als Analysten vor dem Börsengang erwartet hatten. Das ist ein gelungenes Debüt für ein Unternehmen, das lange ein Schattendasein im Thyssenkrupp-Konzern fristete. Rüstungsboom beschert Rekord-Auftragsbestand: Die Zahlen sprechen für sich: Der Auftragsbestand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
