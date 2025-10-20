Die Münchner kaufen wieder zu. Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006) übernimmt die niederländische TRAVIS Road Services International, eine Online-Buchungsplattform für Nutzfahrzeug-Services wie Parken, Reinigen, Laden und Reparieren. Der Kaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Das Closing wird voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2026 erfolgen. Mit diesem Schritt baut der Brems- und Sicherheitsspezialist sein digitales Aftermarket-Geschäft konsequent aus. Strategie für digitales Aftermarket-Ecosystem: Bernd Spies, Vorstandsmitglied und verantwortlich für die Nutzfahrzeug-Sparte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
