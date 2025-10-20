DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 22
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
München (pta000/20.10.2025/18:03 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis einschließlich 19. Oktober 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 292.205 Stamm- und 147.231 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 13.10.2025 2.312 79,5725 AQUIS (AQEU) 13.10.2025 21.635 79,5741 CBOE Europe (CEUX) 13.10.2025 5.078 79,6551 Turquoise (TQEX) 13.10.2025 23.903 79,5942 Xetra 14.10.2025 7.101 78,8748 AQUIS (AQEU) 14.10.2025 50.312 78,9018 CBOE Europe (CEUX) 14.10.2025 12.030 78,8761 Turquoise (TQEX) 14.10.2025 51.719 78,9055 Xetra 15.10.2025 5.707 78,7592 AQUIS (AQEU) 15.10.2025 31.494 78,6218 CBOE Europe (CEUX) 15.10.2025 11.777 78,5494 Turquoise (TQEX) 15.10.2025 36.883 78,6245 Xetra 16.10.2025 574 78,7907 AQUIS (AQEU) 16.10.2025 6.466 78,8772 CBOE Europe (CEUX) 16.10.2025 2.499 79,1318 Turquoise (TQEX) 16.10.2025 7.883 78,9789 Xetra 17.10.2025 653 79,3064 AQUIS (AQEU) 17.10.2025 5.046 79,2343 CBOE Europe (CEUX) 17.10.2025 804 79,0637 Turquoise (TQEX) 17.10.2025 8.329 79,1740 Xetra
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 13.10.2025 973 73,6016 AQUIS (AQEU) 13.10.2025 6.793 74,0644 CBOE Europe (CEUX) 13.10.2025 997 74,2545 Turquoise (TQEX) 13.10.2025 20.183 73,8535 Xetra 14.10.2025 1.116 73,0536 AQUIS (AQEU) 14.10.2025 6.851 73,4302 CBOE Europe (CEUX) 14.10.2025 949 73,3515 Turquoise (TQEX) 14.10.2025 20.470 73,2374 Xetra 15.10.2025 1.124 73,2148 AQUIS (AQEU) 15.10.2025 6.955 73,0723 CBOE Europe (CEUX) 15.10.2025 1.007 73,0478 Turquoise (TQEX) 15.10.2025 20.975 73,1085 Xetra 16.10.2025 1.096 73,9156 AQUIS (AQEU) 16.10.2025 6.960 73,6482 CBOE Europe (CEUX) 16.10.2025 994 73,3803 Turquoise (TQEX) 16.10.2025 21.024 73,5685 Xetra 17.10.2025 106 74,1000 AQUIS (AQEU) 17.10.2025 6.868 74,1790 CBOE Europe (CEUX) 17.10.2025 910 74,0374 Turquoise (TQEX) 17.10.2025 20.880 74,1462 Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
