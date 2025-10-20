Anzeige
Montag, 20.10.2025
Homeland Uranium: Vom Geheimtipp zum potenziellen Entwicklerstar
WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
20.10.25 | 17:37
81,16 Euro
+1,17 % +0,94
80,9281,1018:50
20.10.2025 18:39 Uhr
PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 22

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 22

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 22

München (pta000/20.10.2025/18:03 UTC+2)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis einschließlich 19. Oktober 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 292.205 Stamm- und 147.231 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
13.10.2025  2.312                79,5725                  AQUIS (AQEU) 
13.10.2025  21.635                79,5741                  CBOE Europe (CEUX) 
13.10.2025  5.078                79,6551                  Turquoise (TQEX) 
13.10.2025  23.903                79,5942                  Xetra 
14.10.2025  7.101                78,8748                  AQUIS (AQEU) 
14.10.2025  50.312                78,9018                  CBOE Europe (CEUX) 
14.10.2025  12.030                78,8761                  Turquoise (TQEX) 
14.10.2025  51.719                78,9055                  Xetra 
15.10.2025  5.707                78,7592                  AQUIS (AQEU) 
15.10.2025  31.494                78,6218                  CBOE Europe (CEUX) 
15.10.2025  11.777                78,5494                  Turquoise (TQEX) 
15.10.2025  36.883                78,6245                  Xetra 
16.10.2025  574                 78,7907                  AQUIS (AQEU) 
16.10.2025  6.466                78,8772                  CBOE Europe (CEUX) 
16.10.2025  2.499                79,1318                  Turquoise (TQEX) 
16.10.2025  7.883                78,9789                  Xetra 
17.10.2025  653                 79,3064                  AQUIS (AQEU) 
17.10.2025  5.046                79,2343                  CBOE Europe (CEUX) 
17.10.2025  804                 79,0637                  Turquoise (TQEX) 
17.10.2025  8.329                79,1740                  Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
13.10.2025  973                 73,6016                  AQUIS (AQEU) 
13.10.2025  6.793                74,0644                  CBOE Europe (CEUX) 
13.10.2025  997                 74,2545                  Turquoise (TQEX) 
13.10.2025  20.183                73,8535                  Xetra 
14.10.2025  1.116                73,0536                  AQUIS (AQEU) 
14.10.2025  6.851                73,4302                  CBOE Europe (CEUX) 
14.10.2025  949                 73,3515                  Turquoise (TQEX) 
14.10.2025  20.470                73,2374                  Xetra 
15.10.2025  1.124                73,2148                  AQUIS (AQEU) 
15.10.2025  6.955                73,0723                  CBOE Europe (CEUX) 
15.10.2025  1.007                73,0478                  Turquoise (TQEX) 
15.10.2025  20.975                73,1085                  Xetra 
16.10.2025  1.096                73,9156                  AQUIS (AQEU) 
16.10.2025  6.960                73,6482                  CBOE Europe (CEUX) 
16.10.2025  994                 73,3803                  Turquoise (TQEX) 
16.10.2025  21.024                73,5685                  Xetra 
17.10.2025  106                 74,1000                  AQUIS (AQEU) 
17.10.2025  6.868                74,1790                  CBOE Europe (CEUX) 
17.10.2025  910                 74,0374                  Turquoise (TQEX) 
17.10.2025  20.880                74,1462                  Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760976180875 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2025 12:03 ET (16:03 GMT)

© 2025 Dow Jones News
