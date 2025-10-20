Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag leichter geschlossen. Dabei hat der Leitindex nach einem schwächeren Verlauf zum Schluss die Verluste fast wettgemacht und den Handel damit über dem Tagestief beendet. Der Markt sei eigentlich in guter Stimmung und auf einem moderaten Erholungskurs gewesen, sagten Händler. «Wenn nicht die Schwergewichte belastet hätten», meinte ein Händler. Die Vorgaben aus dem Ausland seien nämlich gut gewesen. Noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab