Ein verheißungsvoller Auftakt in die neue Börsenwoche: Die US-Börsen haben am Montag deutlich zulegen können. So verbuchte der Dow Jones ein Plus von 1,12 Prozent auf 46.706,58 Punkte. Der Nasdaq 100 stieg um 1,30 Prozent auf 25.141,02 Punkte. Darüber hinaus legte der breitere S&P 500 um 1,07 Prozent auf 6.735,13 Zähler zu.Bereits vor dem Wochenende hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit mit China und nachlassende Sorgen im Bankensektor die Anleger etwas milde gestimmt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
