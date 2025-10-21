Silber wurde seit einigen Jahren von vielen Investmentbanken geshortet, weil genug Material aus Mexiko und anderen Förderländern zur Verfügung stand. Dieses Blatt hat sich gedreht. Denn in den letzten 12 Monaten hat das Edelmetall mit einem Plus von 54 % auf die Performance des großen Bruders Gold aufgeschlossen. Die Knappheits-Rally hat mehrere Gründe: Weltweit existieren lediglich rund 250 aktive Silberminen, im Vergleich zu etwa 1.400 Goldminen. Zudem hat Silber seine Bedeutung als Industriemetall massiv ausgebaut: Es ist in Hochtechnologie, E-Mobilität, Rüstung und Medizintechnik unverzichtbar. Dadurch bleibt für Anleger immer weniger physisches Silber verfügbar, während die Bestände an den Terminmärkten weiter sinken. Jetzt ist die Zeit gekommen, auch im Silberbereich Position zu beziehen. Neben Branchengrößen wie First Majestic zählt Silver North zu den aussichtsreichsten Profiteuren des neuen Silberbooms.

Den vollständigen Artikel lesen ...