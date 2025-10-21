Drohnen, Robotik und E-Mobilität verlangen Batterien mit mehr Reichweite, schnellerem Laden und geringeren Kosten. Zugleich bröckelt die Sicherheit chinesischer Lieferketten. Genau hier setzt NEO Battery Materials an. Mit Silizium-Anoden (NBMSiDE®) verspricht das Unternehmen bis zu 70 % höhere Energiedichte bei über 60 % niedrigeren Herstellungskosten und baut parallel eine westliche, verteidigungstaugliche Lieferkette auf. Jüngste Aufträge und Abnahmeverträge zeigen, dass die Kommerzialisierung Fahrt aufnimmt.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Kapitalerhöhungen.de