Die geopolitische Landkarte der Technologiebranche wird derzeit neu gezeichnet. Nachdem China in den vergangenen Wochen die Exportbestimmungen für bestimmte kritische Drohnenkomponenten und Hochleistungsbatterien drastisch verschärft hat, stehen westliche Verteidigungsunternehmen vor einem Versorgungsengpass. In dieser strategischen Notlage avanciert das kanadische Unternehmen NEO Battery Materials vom reinen Entwickler zum unverzichtbaren Systemlieferanten. Mit der jüngst vermeldeten Marktreife seiner siliziumbasierten Batterietechnologie liefert NEO genau den Treibstoff, den Drohnenhersteller wie AeroVironment und Sicherheitsanbieter wie DroneShield benötigen, um ihre Hardware unabhängig von asiatischen Lieferketten in der Luft zu halten.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de