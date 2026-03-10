Die geopolitische Eskalationsphase geht mit dem Irankrieg der USA zusammen mit Israel in die nächste Phase und damit bahnt sich nach der Ukraine ein neuer internationaler Stellvertreterkrieg seinen Weg. Die Preise für Erdöl reagierten sofort und auch die Preise für Nahrungsmittel zogen in den vergangenen Tagen teils deutlich an. Sollte diese Entwicklung anhalten, sind mögliche Zinssenkungen der Zentralbanken durch die anziehenden Teuerungsraten vorerst vom Tisch. Dennoch gibt es in jeder Phase Profiteure ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Finanzinvestor