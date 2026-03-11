Energieeffizienz und Verteidigungsfähigkeit sind zwei Seiten derselben Medaille. Das gilt vor allem im rasant wachsenden Geschäft mit Drohnen, bei dem leistungsfähige Batterien entscheidend sind. Während die weltweite Nachfrage nach Batterien laut Analysen von McKinsey weiter stark steigt, konzentriert sich der militärische Sektor auf eine hochspezialisierte Nische: die Maximierung der Energiedichte bei gleichzeitiger Eliminierung der Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten. Der US-National Defense Authorization Act (NDAA) für das Haushaltsjahr 2026 verlangt, dass Batterien für das Verteidigungsministerium künftig strengen Kriterien unterliegen, um den Einfluss rivalisierender Staaten zu beenden. In diesem Umfeld setzt Amprius Technologies durch seine enorme Energiedichte für Langstrecken-Drohnen (UAS) den Standard. Doch es gibt vielversprechende Konkurrenz mit eigenen Vorzügen: NEO Battery Materials sorgt mit seiner NBMSiDE-Technologie dafür, dass die gefragten Batterien unabhängig von China hergestellt werden können. Die erst seit einigen Wochen in Feldtests validierte Technologie trifft auf ein Marktumfeld, in dem die Abwehr von Drohnen wichtiger denn je ist. Zwar gilt der Weltmarktführer DroneShield mit seinen KI-gestützten Abwehrlösungen als naheliegende Antwort auf die neuen Bedrohungen, doch werden Drohnen immer öfter auch direkt mit Drohnen bekämpft. In dieser Konstellation rückt NEO Battery Materials in den Fokus von Investoren.

