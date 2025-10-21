EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Expansion

Steyr Motors etabliert komplett neues Geschäftsfeld und erschließt sich globalen Markt für mobile Energieerzeugung - zusätzlicher kumulierter Umsatz von deutlich mehr als € 100 Mio. bis 2030 erwartet



21.10.2025 / 07:30 CET/CEST

Steyr Motors etabliert komplett neues Geschäftsfeld und erschließt sich globalen Markt für mobile Energieerzeugung - zusätzlicher kumulierter Umsatz von deutlich mehr als EUR 100 Mio. bis 2030 erwartet Neue Produktkategorie für zuverlässige Energieversorgung für missionskritische Defense-Einsatzszenarien wie Anti-Drohnen-Abwehrsysteme, Energielösungen für Militär- und Spezialoperationen, Basis-Camps etc.

Erste vielversprechende Gespräche mit potenziellen Kunden über konkrete exklusive Abnahmeverträge

Markteintritt in zusätzlichen Wachstumsmarkt für Dieselgeneratoren mit einem erwarteten Marktvolumen von EUR 37 Mrd. bis 2032

Großes Cross-Selling-Potenzial durch bestehendes internationales Distributoren-Netzwerk

Umsatz von kumuliert deutlich mehr als EUR 100 Mio. bis 2030 geplant Steyr, Österreich, 21. Oktober 2025 - Die Steyr Motors AG ( ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, präsentiert mit der M12 Power Unit (M12PU) ein neues, dem Wettbewerb überlegenes Produkt und erschließt mit dem Eintritt in den globalen Markt für mobile Energieversorgung einen weiteren Milliardenmarkt. Neue Maßstäbe bei Effizienz und Leistungsdichte Das neue Aggregat von Steyr Motors ist eine kompakte und modulare Stromerzeugungseinheit, die 32 kVA Leistung bei nur 600 Kilogramm Gewicht liefert und somit im Wettbewerbsvergleich neue Maßstäbe in Effizienz und Leistungsdichte setzt. Mit einem überlegenen Power-to-Weight-Ratio hebt sich Steyr Motors von den drei führenden Playern Caterpillar, Cummins und MTU in diesem Markt ab. Die Entscheidung zur Entwicklung der M12PU basierte auf einer Kombination aus Technologiekompetenz und Marktnachfrage. Steyr Motors verfügt über einen Basismotor, der sich seit Jahren bei Auxiliary Power Units (APUs) für schwere Militärfahrzeuge bewährt hat. Auf dieser Basis war die Weiterentwicklung zu einer mobilen Stromerzeugungslösung der logische nächste Schritt. Konkrete Kundenanfragen unterstreichen die Relevanz des neuen Produkts. Verlässliche Energie für einsatzkritische Missionen Die M12 Power Unit ist für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert und bietet zuverlässige Energieversorgung in unterschiedlichsten Einsatzszenarien. Sie dient als mobile Stromquelle für militärische Fahrzeuge, Basen sowie Camps und gewährleistet die sichere Versorgung von Kommandozentralen sowie Radar- und Verteidigungssystemen. Darüber hinaus unterstützt sie humanitäre Missionen, Feldlazarette und Katastrophenhilfe mit stabiler Energie in kritischen Situationen. Auch im maritimen Bereich und bei Spezialfahrzeugen kommt die M12PU zum Einsatz, ebenso wie bei der Versorgung von (Anti-)Drohnen- und Waffensystemen, die höchste Anforderungen an Mobilität und Zuverlässigkeit stellen. Adressierbarer Markt von EUR 37 Mrd. - kumulierte Umsätze von deutlich mehr als EUR 100 Mio. bis 2030 geplant Mit der M12PU zielt Steyr Motors in der Leistungsklasse bis 60 kW auf das mit ca. 80 % des Gesamtmarktes größte Segment des Dieselgeneratoren-Marktes. Der Markt für Dieselaggregate ist laut Fortune Business Insights ein Wachstumsmarkt, der sich gemäß den vorliegenden Marktstudien zwischen 2024 und 2032 von EUR 21 Mrd. auf EUR 37 Mrd. (+76 %) deutlich vergrößern wird - dies entspricht einem jährlichen Wachstum von rund 7,5 %. Steyr Motors plant erste substanzielle Auslieferungen ab 2027 und erwartet in diesem Bereich bis 2030 kumulierte Umsätze von mehr als EUR 100 Mio. Start der Serienproduktion in zweiten Halbjahr 2026 - neues Geschäftsfeld erweitert bisherigen Businessplan Der Start der Serienproduktion der M12 Power Unit ist für das zweite Halbjahr 2026 vorgesehen. Dafür sind lediglich kleinere Investitionen in Industrialisierung und insbesondere in den Personalaufbau im Produktionsbereich notwendig. Die entsprechenden Kosten sind jedoch bereits im Businessplan berücksichtigt. Der Umsatz- und Ergebniseffekt aus dem neuen Geschäftsfeld ist im bisher kommunizierten Businessplan noch nicht berücksichtigt und erhöht diesen substanziell. Bereits ab Serienstart rechnet das Unternehmen beim reinen Produkt - ohne Wartung, Reparatur und Instandsetzung - mit einer EBIT-Marge von mehr als 20 %. "Mit der M12 Power Unit erweitern wir unser Geschäftsmodell um eine attraktive und neue Produktkategorie. Das Produkt stärkt unsere strategische Positionierung in einem Markt mit langfristigem Wachstumspotenzial und attraktiven Margen. Mit einem belastbaren Distributionsnetzwerk über die wichtigsten Märkte sehen wir großes Cross-Selling-Potenzial bei bestehenden Kunden, da Rüstungskonzerne verstärkt auf Komplettlösungen setzen, die auch mobile Energieversorgung beinhalten. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit unserer herausragenden Technologie einen nennenswerten Anteil des Marktes gewinnen werden", kommentiert Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von über 20 %. sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk



