Zürich - Ein Forschungsteam der Universität Zürich und des Universitäts-Kinderspitals Zürich hat einen neuen therapeutischen Ansatz für Kinder mit bösartigen Tumoren des Nervensystems entwickelt. Durch die Kombination eines bewährten Medikaments mit einer speziellen Diät wird das Tumorwachstum gebremst und die Krebszellen zur Reifung in harmlose Nervenzellen angeregt. Neuroblastome sind bösartige Tumoren des Nervensystems. Sie zählen zu den häufigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab