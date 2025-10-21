Galenica AG
Rund 1'830 öffentliche Apotheken stellen in der Schweiz eine flächendeckende Grundversorgung sicher - täglich besuchen über 300'000 Personen eine Apotheke. Neben der Medikamentenabgabe bieten Apotheken vermehrt Angebote wie Impfungen, Gesundheitschecks und Beratung bei akuten Beschwerden. Aufgrund des demografischen Wandels und der angespannten medizinischen Versorgungslage wächst die Nachfrage nach diesen wohnortnahen, niederschwelligen Angeboten weiter.
Galenica entwickelt neues Apothekenkonzept
Um die Rolle der Apotheken als zentrale Anlaufstelle für Gesundheitsfragen zu stärken, arbeitet Galenica an neuen Versorgungsmodellen und dem Kundenerlebnis in den Apotheken. Am 25. Oktober 2025 eröffnet im Glattzentrum in Zürich eine modernisierte Amavita Apotheke. Diese dient als Pilot für ein neues Apothekenkonzept, das Beratung, Raumgestaltung und digitale Unterstützung stärker miteinander verknüpft. Mit dieser Lancierung gestaltet Galenica das Kundenerlebnis von Grund auf neu und zeigt, wie Apotheken künftig aussehen können.
Die neu gestaltete Apotheke bietet Expresskassen für den schnellen Einkauf, vollständig private Räume für die diskrete Beratung und neue halbprivate Beratungszonen. Hier können Fachpersonen und Kundschaft gemeinsam Produkte und Dienstleistungen an Bildschirmen vergleichen und besprechen. Damit reagiert Galenica auch auf veränderte Kundenbedürfnisse: Bereits heute informieren sich rund 80 Prozent der Kundinnen und Kunden zuerst online, bevor sie eine Apotheke besuchen. Galenica investiert seit mehreren Jahren gezielt in die Verbindung von digitalen und stationären Angeboten. Das neue Apothekenkonzept ist ein zentraler Bestandteil dieser Strategie.
«Als stärkstes Gesundheitsnetzwerk der Schweiz wollen wir die Rolle der Apotheke für Gesundheit und Versorgung mitgestalten. Dafür investieren wir gezielt in moderne Raumkonzepte, in die Digitalisierung, in neue Angebote und in die Weiterentwicklung der Kompetenzen unserer Mitarbeitenden», sagt Marc Werner, CEO von Galenica.
Weitere Apotheken nach neuem Konzept in 2026 geplant
Die Apotheken im Galenica-Netzwerk bieten mit «Beratung plus» bereits heute ein niederschwelliges Beratungsangebot, etwa für akute Anliegen wie Blasenbeschwerden oder Hautprobleme sowie präventive Gesundheitschecks wie den HerzCheck®. Je nach kantonalen Vorgaben sind in Amavita und Sun Store Apotheken zudem verschiedene Impfungen möglich. Mit dem «Kostendämpfungspaket 2» unterstreicht der Bund zudem die Kompetenzen der Apotheke. Ab 2027 werden Apothekenleistungen wie Impfungen aber auch Massnahmen für Prävention und Therapieadhärenz durch die Grundversicherung vergütet. Das neue Apothekenkonzept trägt dazu bei, die Beratung als zentrale Aufgabe der Apotheke weiter auszubauen.
Die Apotheke im Glattzentrum ist ein Pilotprojekt, welches mit dem bestehenden Personal realisiert wird. Galenica gewinnt Erkenntnisse zu Kundenverhalten, Abläufen und Ausbildungsbedarf, die direkt in die Weiterentwicklung der Apotheken einfliessen. 2026 sind weitere Pilotapotheken geplant - als nächster Schritt hin zu einer breiteren Umsetzung an zusätzlichen Standorten.
