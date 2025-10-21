Der DAX hat sich zum Wochenstart am Montag stark präsentiert. Er ging mit einem Plus von 1,8 Prozent bei 24.258,80 Zählern aus dem Handel. Und auch der Start in den Dienstag sieht freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 24.316 Zähler. Damit rückt der DAX wieder näher an das Allzeithoch bei 24.771,34 Punkte heran.Auf der Terminseite stehen heute eine ganze Reihe von Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem BHP, 3M, General Motors, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär