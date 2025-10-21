Noch sind es mehr als zwei Monate bis zum Jahreswechsel: Dennoch steht nach Aussage des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) bereits jetzt fest, dass das Jahr 2025 für Nordrhein-Westfalen das bislang erfolgreichste beim Windenergieausbau ist. Mitte Oktober, so zeigt die Auswertung des Marktstammdatenregisters, sind bereits 180 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von über 900 Megawatt neu in Betrieb gegangen. Damit ist der bisherige Ausbaurekord von 881 MW aus dem Jahr 2017 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
