EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

FORTEC Elektronik AG stärkt Präsenz in Benelux durch vollständige Übernahme der Advantec Electronics



21.10.2025 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FORTEC Elektronik AG stärkt Präsenz in Benelux durch vollständige Übernahme der Advantec Electronics Vollständige Übernahme ermöglicht Integration in die neue Einheit FORTEC Benelux

FORTEC Benelux als regionale Plattform für weiteres Wachstum in Westeuropa

Fortgesetzte Internationalisierung, Ausbau digitaler Vertriebs- und Kommunikationskanäle sowie Fokus auf Osteuropa, Spanien, Frankreich und globale Online-Marktplätze Germering, 21. Oktober 2025: Die FORTEC Elektronik AG (FORTEC) gibt die vollständige Übernahme der verbliebenen Unternehmensanteile an dem Distributor Advantec Electronics B.V. (Advantec) bekannt. Mit diesem Schritt erweitert FORTEC seine Präsenz im Benelux-Markt und führt die Aktivitäten von Advantec gemeinsam mit der kürzlich erworbenen Nottrot B.V. - einem niederländischen Hersteller für Monitore für maritime, militärische und industrielle Anwendungen - in der neuen regionalen Einheit FORTEC Benelux zusammen. Advantec Electronics ist ein spezialisierter Distributor von Netzteilen, DC/DC-Convertern, LED-Versorgungen und Transformatoren mit Schwerpunkt auf industriellen Anwendungen in der Benelux-Region. FORTEC hielt vor Abschluss der Transaktion bereits eine Beteiligung in Höhe von rund 36,7 %. Advantec verfügt über langjährige Marktbeziehungen zu OEM-Kunden in vertikalen Anwendungen wie Industrieautomation, Defense-nahen Applikationen sowie kritischen Infrastruktursektoren und bildet somit einen strategisch relevanten Distributionsanker in Westeuropa. Mit der Integration von Advantec und Nottrot entsteht durch FORTEC Benelux eine regional fokussierte Einheit mit kombinierten Kompetenzen in Distribution, Datenvisualisierung und Systemintegration. Durch diese Bündelung erwartet FORTEC zusätzliche Synergien im margenstarken West- und Mitteleuropageschäft und bildet zugleich eine regionale Plattform für weiteres Wachstum. Parallel zur Benelux-Integration treibt FORTEC derzeit Maßnahmen zur weiteren Stärkung der Marktposition in Osteuropa, Spanien und Frankreich voran. Darüber hinaus wird der Ausbau der Präsenz auf internationalen Online-Marktplätzen der Elektronikbranche planmäßig fortgesetzt, um neue Kundensegmente jenseits klassischer Vertriebsstrukturen zu erschließen. Der Aufsichtsrat hat den Prozess zur Neubesetzung des Vorstands eingeleitet. Geeignete Kandidatinnen und Kandidaten sollen in einem strukturierten Verfahren identifiziert werden. Bis zur Bestellung des neuen Vorstands - längstens bis zum 30. Juni 2026 - führt Herr Ulrich Ermel die Geschäfte der Gesellschaft weiter und stellt gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die Handlungsfähigkeit in der Übergangsphase sicher. FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK, in den USA und den Niederlanden.



21.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News