Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR MBB SE steigert EBITDA im dritten Quartal um 80 % auf 67,4 Mio. € und erhöht Prognose auf 1,1-1,2 Mrd. € Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 15-17 % Berlin, 21. Oktober 2025 - MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat nach vorläufigen Zahlen im dritten Quartal 2025 ein bereinigtes EBITDA von 67,4 Mio. € erzielt und den Vorjahreswert von 37,4 Mio. € damit um 80 % erneut sehr deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg im selben Zeitraum um 6,5 % auf 316,8 Mio. €. Die bereinigte EBITDA-Marge nahm signifikant um 8,7 Prozentpunkte auf voraussichtlich 21,2 % zu. Kerntreiber dieser Entwicklung war insbesondere die erneut starke operative Entwicklung bei Friedrich Vorwerk sowie DTS. Bezogen auf die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 wuchs das bereinigte EBITDA verglichen zum Vorjahr um 54 % auf 143,7 Mio. € und damit deutlich stärker als der Umsatz, welcher um 12,8 % auf 862,3 Mio. € zulegte. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte damit 16,7 %. Darüber hinaus lag die Nettoliquidität der Gruppe zum Ende des dritten Quartals bei 526,9 Mio. € (31. Dezember 2024: 553,9 Mio. €), wovon 317,6 Mio. € auf die Holding MBB SE entfielen (31. Dezember 2024: 280,8 Mio. €). Vor dem Hintergrund der sehr starken Entwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres, erhöht die MBB ihre Prognose auf einen Umsatz von 1,1 bis 1,2 Mrd. € (zuvor: 1,0 bis 1,1 Mrd. €) mit einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 15 und 17 % (zuvor: 11 bis 14 %). Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 13. November 2025 unter www.mbb.com veröffentlicht. MBB SE Kurfürstendamm 188 10707 Berlin Tel +49 30 844 15 330 ir@mbb.com www.mbb.com Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor Dr. Christof Nesemeier Geschäftsführender Direktor Torben Teichler Registergericht Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458



