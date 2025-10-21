St George Mining: 72,5 Millionen Investitionen und Aktienkurs auf Rekordhoch. Was passiert jetzt?

Anzeige / Werbung

Hancock Prospecting verstärkt sein Engagement im aufstrebenden brasilianischen Markt für kritische Rohstoffe durch eine umfangreiche Investition in St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8).

Als Ankerinvestor wird Hancock Prospecting 22,5 Millionen AUD in die jüngste Finanzierungsrunde des Unternehmens einbringen. Gemeinsam mit einem starken Konsortium institutioneller Investoren, das insgesamt 72,5 Millionen AUD aufbringt, soll das hohe Potenzial an Seltenen Erden und Niob des Araxá-Projekts im Bundesstaat Minas Gerais erschlossen werden.

Der Aktienkurs von St George Mining ist in den vergangenen 3 Monaten um über 270% gestiegen. Hier profitiert das Unternehmen davon, dass China die Ausfuhr an seltenen Erden begrenzt, währen sich St George von der Nickelexploration in Westaustralien hin zu einem globalen Akteur im Bereich kritischer Rohstoffe entwickelt.

"Wir glauben, dass das Araxa-Projekt das Potenzial hat, in einem beschleunigten Zeitrahmen zu einem der wenigen Produzenten der nächsten Generation von Seltenen Erden und Niob weltweit entwickelt zu werden", sagte John Prineas, Executive Chair von St George.

Kapital beschleunigt Entwicklung des Araxá-Projekts

Dank dieser bedeutenden Kapitalzufuhr ist St George nun in der Lage, die Arbeiten in Araxá deutlich zu beschleunigen. Die Mittel werden für den Bau einer Pilotanlage, detaillierte Machbarkeitsstudien sowie die Zahlung des aufgeschobenen Kaufpreises an Itafos verwendet - womit sich das Unternehmen die vollständigen Eigentumsrechte an dem Projekt sichert.

Das Projekt wurde im Februar erworben und hat sich bereits jetzt als wichtiger Standort erwiesen. Basierend auf historischen Bohrungen aus den Jahren 2011-2012 weist Araxá Ressourcen von 40,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,13% an gesamten Seltenen Erden-Oxiden sowie 41,2 Millionen Tonnen mit 0,68% Niob auf.

Konzentration kritischer Rohstoffe

Die strategische Bedeutung der Lagerstätte Araxá ist verheißungsvoll. Sie enthält sechs der zehn für die USA wichtigsten kritischen Mineralien: Niob, Samarium, Lutetium, Terbium, Dysprosium und Gadolinium - ergänzt durch hochgradiges Neodym und Praseodym, beides essenzielle Komponenten für Permanentmagnete, wie sie in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und militärischen Anwendungen zum Einsatz kommen.

Bewährte Metallurgie und staatliche Unterstützung

Das Araxá-Projekt ist nicht nur vielversprechend, sondern hat bereits belastbare Ergebnisse geliefert. Frühere Testarbeiten erzielten eine Oxalat-Reinheit von über 99% bei einer Gesamtausbeute von 86% an Seltenen Erden-Oxiden. Der Bau der Pilotanlage wird zudem durch die brasilianische Regierung unterstützt - ein starkes Zeichen für die nationale Bedeutung des Projekts.

Brasilien ist der weltweit führende Produzent von Niob, und Araxá teilt sich die gleiche geologische Beschaffenheit wie die nahegelegene Araxá-Mine des Branchenführers CBMM.

Eine hochgradige Seltene-Erden-Lagerstätte

Durch seine Größe und außergewöhnlich hohen Gehalte gilt das Araxá-Projekt von St George inzwischen als die größte und höchstgradige karbonatitgebundene Seltene-Erden-Lagerstätte Südamerikas - und als die zweit-höchste im westlichen Raum.

Das Unternehmen konzentriert sich auf den US-Markt und hat bereits eine strategische Allianz mit REAlloys geschlossen - einem US-amerikanischen Verarbeiter von Seltenen Erden und Lieferanten von Magnetmaterialien für die Bundesregierung. Weitere Gespräche mit potenziellen Partnern entlang der Wertschöpfungskette für Niob sind im Gange.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass St George Mining derzeit von den politischen Entwicklung und der damit einhergehenden Knappheit an Seltene Erden profitiert.

Quelle:

https://www.miningnews.net/project-finance/news-analysis/4521451/rinehart-bigger-brazilian-bet-st-george

__________

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

