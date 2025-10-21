Der britische Elektrolyse-Spezialist hat seine Hausaufgaben gemacht. Mit einem neu aufgestellten Produktportfolio, welches besser auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt ist, und einer stark verbesserten Kostenkontrolle befindet sich ITM Power operativ auf Kurs. Mit einem neuen Elektrolyseur wollen die Briten weitere Maßstäbe setzen.Am Dienstagmorgen hat ITM Power den "ALPHA 50" angekündigt. Es handelt sich dabei um eine neue Flaggschiff-Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff mit einer Leistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
