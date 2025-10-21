EQS-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Immobilien

PANDION übergibt in Düsseldorf 97 Wohneinheiten und Kita an Family Office



21.10.2025 / 09:09 CET/CEST

PANDION übergibt in Düsseldorf 97 Wohneinheiten und Kita an Family Office Zwei Wohngebäude und eine Kita im Projekt PANDION ALBERTUSSEE erfolgreich fertiggestellt und übergeben

Wohnungen richten sich an Menschen mit mittlerem Einkommen

Auf dem 42.000 Quadratmeter großen Areal entstehen bis 2029 insgesamt 750 Wohneinheiten Köln, 21. Oktober 2025 - Der Kölner Projektentwickler PANDION hat 97 mietpreisgedämpfte Wohnungen sowie eine zugehörige Kindertagesstätte im Düsseldorfer Quartier PANDION ALBERTUSSEE fertiggestellt und an ein deutsches Family Office übergeben. Damit sind alle Bestandteile des im Juli 2024 vereinbarten Forward Deals erfolgreich umgesetzt. Die beiden Wohngebäude mit insgesamt rund 6.750 Quadratmetern Wohnfläche richten sich mit einer gedämpften Mietpreisbindung über zehn Jahre insbesondere an Menschen mit mittlerem Einkommen. Die sechszügige Kita in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wurde bereits Ende Juli 2025 fertiggestellt und ist seit August 2025 in Betrieb. "Mit der Fertigstellung und Übergabe dieser Einheiten haben wir einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung des Wohnquartiers am Albertussee erreicht", so Klaus Küppers, Niederlassungsleiter NRW bei PANDION. "Es freut uns zu sehen, wie schon heute Leben im Quartier spürbar wird: Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner gestalten ihren Alltag, Kinder spielen in der Kita, und die Mischung aus gefördertem und freiem Wohnraum legt den Grundstein für eine lebendige, vielfältige Nachbarschaft, in der sich Menschen jeden Alters künftig zuhause fühlen können." Das Family Office, das den Kauf getätigt hat, möchte anonym bleiben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Über das Projekt Das rund 42.000 Quadratmeter große Areal in Düsseldorf-Heerdt nimmt immer mehr Gestalt an und soll bis 2029 in mehreren Bauabschnitten vollständig realisiert werden. Neben den 97 mietpreisgedämpften Wohnungen und 448 Eigentumswohnungen von PANDION entstehen im Quartier zusätzlich rund 200 weitere geförderte und mietpreisgedämpfte Wohneinheiten durch die Unternehmensgruppe Sahle Wohnen. Insgesamt umfasst PANDION ALBERTUSSEE somit 750 Wohneinheiten und drei Kindertagesstätten. Das Projekt trägt das DGNB-Gold-Zertifikat für nachhaltige Quartiersentwicklung. Mehr Infos zum Projekt und den verfügbaren Eigentumswohnungen gibt es unter www.pandionalbertussee.de . Pressekontakt: PANDION AG

Janina Wickel, PR Managerin

Im Mediapark 8, 50670 Köln

Tel. +49 (0) 221/71600-174

E-Mail: wickel@pandion.de www.pandion.de , www.officehome.de Über die PANDION AG Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit rund 4.200 hochwertige Wohnungen sowie 14 größere Büroobjekte unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 5,5 Milliarden Euro, davon rund 3,4 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.



21.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

