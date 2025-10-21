Wittenbach - Digitale Signaturen sind heute fester Bestandteil von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen. Die Frage, ob eine Person tatsächlich zeichnungsberechtigt ist, bleibt jedoch oft offen. DeepValidator kombiniert die Validierung digitaler Signaturen mit einer Echtzeitprüfung der Vertretungsbefugnis auf Basis offizieller Daten aus dem Schweizer Handelsregister. "DeepValidator prüft, ob ein Dokument nicht nur unterschrieben, sondern von einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab