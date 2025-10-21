EQS-News: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Stellungnahme

SYNBIOTIC begrüßt Antrag der Grünen zum Nutzhanfliberalisierungsgesetz und fordert Sachlichkeit in der Medizinalcannabis-Debatte



21.10.2025 / 10:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SYNBIOTIC begrüßt Antrag der Grünen zum Nutzhanfliberalisierungsgesetz und fordert Sachlichkeit in der Medizinalcannabis-Debatte



Die europäische Unternehmensgruppe für Medizinalcannabis und Industriehanf SYNBIOTIC SE (ISIN DE000A3E5A59 | WKN A3E5A5) bewertet den von Bündnis 90/Die Grünen am 7. Oktober 2025 eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Konsumcannabisgesetzes (KCanG) als wichtigen Schritt für mehr Rechtssicherheit, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hanfbranche. Zugleich beobachtet das Unternehmen die geplante Verschärfung des Medizinalcannabisgesetzes (MedCanG) mit großer Aufmerksamkeit.



Impuls für die Hanfbranche: Nutzhanfliberalisierung eröffnet neue Perspektiven



Der Entwurf der Grünen sieht vor, für Nutzhanf die sogenannte "Rauschklausel" zu streichen, den THC-Grenzwert von 0,3 % auf 1 % anzuheben und den Indoor-Anbau zuzulassen. Damit würde Deutschland der Praxis anderer EU-Länder wie Tschechien folgen. Der wirtschaftliche Handlungsspielraum für Anbau, Verarbeitung und Produktentwicklung im Industriehanfsektor würde sich deutlich erweitern.



Nach Ansicht von SYNBIOTIC wäre diese Reform ein wichtiger Impuls für nachhaltige Landwirtschaft, Innovation und regionale Wertschöpfung. Die Unternehmensgruppe ist europaweit integriert und im Industriehanfmarkt stark positioniert - unter anderem durch Hempro International, Hemp Factory und Ilesol. Dadurch sieht SYNBIOTIC große Chancen, die industrielle Nutzung von Hanf als nachhaltigen Rohstoff weiter auszubauen.



Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor von SYNBIOTIC: "Seit Jahrzehnten setzen wir uns für eine faktenbasierte und innovationsfreundliche Hanfpolitik ein. Der Vorstoß der Grünen ist ein Signal des Fortschritts und stärkt das Vertrauen in die Zukunft des Industriehanfs. Als Präsident des Europäischen Industriehanfverbands (EIHA), Unternehmer seit 30 Jahren und geschäfts-führender Direktor von SYNBIOTIC wünsche ich mir, dass Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer die Chancen dieses Rohstoffs für Landwirtschaft, Industrie und Handel erkennt."



Kritik an MedCanG-Reform: Patientenversorgung darf nicht leiden



Der Kabinettsentwurf von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zur Änderung des Medizinalcannabisgesetzes stößt auf breite Kritik. Vorgesehen sind unter anderem ein Versandverbot und strengere Regeln für Online-Verschreibungen. Branchenverbände, Patienteninitiativen und Unternehmen sehen darin erhebliche Risiken. 86 % der Befragten in einer aktuellen Umfrage erwarten eine Verschlechterung des Patientenzugangs und eine Stärkung des Schwarzmarkts.

Die SPD-Fraktion kündigte an, den Entwurf in dieser Form nicht mitzutragen und bezeichnete ihn als "überreguliert" und "patientenfeindlich".

Unternehmensvertreter, darunter die CEOs von Unternehmen im Medizinalcannabis-Markt wie Bloomwell, Sanity Group und Demecan kritisieren das Versandverbot als "Rückschritt für Patientenversorgung und Digitalisierung".

Auch der Bundesverband Deutscher Versandapotheken (BVDVA) lehnt die Pläne als "nicht im Sinne der Patientinnen und Patienten" ab. Er spricht von einer "ungerechtfertigten Gängelung seriöser Anbieter".

SYNBIOTIC fordert eine sachliche und differenzierte Regulierung. Ein funktionierender Medizinalcannabis-Markt braucht Verlässlichkeit, Qualitätsstandards und digitale Versorgungslösungen - keine pauschalen Einschränkungen, die Fortschritt behindern. Gleichzeitig darf es keinen unkontrollierten Wildwuchs von Telemedizin-Plattformen geben, die eigene Regeln schaffen und Systeme umgehen.



"Patientenzugang, Produktsicherheit und medizinische Qualität dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Eine moderne Versorgung erfordert Vertrauen in Fachärzte und Apotheken - stationär wie online - sowie regulierte Lieferanten und klare Regeln, aber keine plumpen Verbote", so Daniel Kruse, CEO von SYNBIOTIC.



SYNBIOTIC: Doppelstrategie aus Innovation und Verantwortung



Mit ihrem Engagement in Medizinalcannabis und Industriehanf versteht sich SYNBIOTIC als Investitionsplattform für zwei Milliardenmärkte mit ähnlichen Bedürfnissen und enormen Perspektiven. Beide Bereiche bieten großes Potenzial für nachhaltige Wertschöpfung. Dafür sind stabile, zeitgemäße und wissenschaftlich fundierte Rahmenbedingungen notwendig.



SYNBIOTIC wird sich auch künftig aktiv in politische und regulatorische Prozesse einbringen, um praxisnahe Lösungen für Patienten, Kunden, Landwirte, Industrie und Investoren zu fördern.



Herausgeber

SYNBIOTIC SE

Daniel Kruse

Geschäftsführender Direktor

Münsterstraße 336

40470 Düsseldorf

Deutschland

www.synbiotic.com



Medienkontakt

Rüdiger Tillmann

SYNBIOTIC Public Relations Manager

E-Mail ruediger.tillmann@synbiotic.com

Mobil +49 171 3677028

c/o JOLE group



Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis- und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel - vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten.SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.



21.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News