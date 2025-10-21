Am Montag ist die TKMS-Aktie fulminant an der Börse gestartet. Doch wie geht es jetzt für den Marinekonzern weiter? Bieten sich nach dem massiven Kurssprung noch Chancen? Erfolgreicher Start Der Start von TKMS an der Börse hätte kaum besser ablaufen können. Die Thyssenkrupp-Tochter startete zu 60 € je Aktie am Markt, nur um im Anschluss in der Spitze auf 107 € zu laufen. Damit überstieg man zeitweise sogar die Marktkapitalisierung des Stahlunternehmens. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de