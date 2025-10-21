EQS-Ad-hoc: Bike24 Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Bike24 Holding AG: Anpassung der Prognose für Umsatz und bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 Dresden, 21. Oktober 2025 - Der Vorstand der Bike24 Holding AG (die "Gesellschaft") hat heute aufgrund indikativer Ergebnisse für die Monate September und Oktober 2025 beschlossen, die Prognose für den Umsatz und das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Die Gesellschaft erwartet, dass sich der positive Trend aus dem 1. Halbjahr 2025 auch im 3. Quartal 2025 fortgesetzt hat und entgegen der ursprünglichen Annahme weiterhin zweistellige Wachstumsraten erzielt werden konnten. Auf dieser Grundlage rechnet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 nun mit einem Umsatz von EUR 278 Millionen bis EUR 288 Millionen (zuvor EUR 248 Millionen bis EUR 261 Millionen) sowie einem bereinigten EBITDA von EUR 12,5 Millionen bis EUR 13,5 Millionen (zuvor EUR 7,0 Millionen bis EUR 12,1 Millionen). Hinsichtlich der Definition der alternativen Leistungskennzahl "bereinigtes EBITDA" verweist die Gesellschaft auf die diesbezügliche Definition in ihrem Geschäftsbericht 2024 auf Seite 57, der auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht ist. Mitteilende Person: Dr. Hilmar Hamm, General Counsel Wichtige Information: Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung. Kontakt: Bike24 Holding AG

Breitscheidstraße 40

01237 Dresden

Deutschland

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 41483

Börse: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt

ISIN: DE000A3CQ7F4 Dr. Hilmar Hamm

General Counsel

+49 179 258 67 92



