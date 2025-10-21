Die Friedrich Vorwerk Group SE (ISIN DE000A255F11) hat im dritten Quartal Rekordwerte erreicht. Der Energieinfrastruktur-Spezialist steigerte den Umsatz um 39 Prozent auf 202 Millionen Euro. Das EBITDA verdoppelte sich auf 51,3 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge kletterte auf beeindruckende 25,4 Prozent. Starkes Wachstum über neun Monate: In den ersten neun Monaten 2025 wuchs der Umsatz um 49 Prozent auf 505 Millionen Euro. Das EBITDA schoss um 113 Prozent auf 105,8 Millionen Euro nach oben. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 14,7 auf 20,9 Prozent. Der Nettofinanzmittelbestand lag trotz des starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
