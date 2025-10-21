Die Steyr Motors AG, einer der weltweit führenden Hersteller maßgeschneiderter Hochleistungsmotoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, stellt mit der M12 Power Unit (M12PU) eine völlig neue Generation mobiler Energieversorgung vor. Mit dem Markteintritt in den globalen Dieselgeneratoren-Markt erschließt das Unternehmen ein zusätzliches Marktpotenzial von rund 37 Milliarden Euro. Neue Maßstäbe bei Effizienz und Leistungsdichte Die M12 Power Unit ist eine kompakte, modulare Stromerzeugungseinheit, die 32 kVA Leistung bei nur 600 Kilogramm Gewicht liefert. Damit setzt sie im Wettbewerbsvergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
