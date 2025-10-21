Friedrich Vorwerk (FVG) hat vorläufige Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und erneut ein herausragendes Ergebnis erzielt: Das EBITDA stieg auf 51,3 Mio. EUR, mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr und rund 30 % über unserer Schätzung, gestützt durch ein Umsatzwachstum von 39 % auf 202 Mio. EUR, etwa 11 % über den Erwartungen. Die EBITDA-Marge sprang um 8 Prozentpunkte auf ein Rekordniveau von 25,4 %. Starke operative Umsetzung, ein Personalaufbau von 13 % sowie ein unveränderter Auftragsbestand von 1,1 Mrd. EUR stützen die Ergebnisse. Das Management erhöhte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 auf einen Umsatz von 650-680 Mio. EUR und eine EBITDA-Marge von 20-22 %. Trotz der beeindruckenden Ergebnisse lassen hohe Erwartungen und ein 2025er KGV von 22 kaum Spielraum für Rückschläge. Wir setzen unsere Schätzungen für 2025 an das obere Ende der Prognose, heben das Kursziel von 52,00 EUR auf 60,00 EUR an, behalten jedoch unsere Verkaufsempfehlung (SELL) bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/friedrich-vorwerk-group-se





© 2025 mwb research