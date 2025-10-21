Apple arbeitet laut Star-Investor Josh Brown an einem geheimen KI-Chatbot namens "Veritas". Das Projekt könnte die nächste große Wachstumsstory für die Aktie werden - und die aktuelle Bewertung plötzlich gerechtfertigt erscheinen lassen. Laut Star-Investor Josh Brown steht Apple womöglich am Beginn eines völlig neuen Kapitels, denn die Börse habe das Potenzial der hauseigenen Künstlichen Intelligenz noch gar nicht erkannt. In der CNBC-Sendung Halftime Report erklärte der CEO von Ritholtz Wealth Management, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
