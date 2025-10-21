Das Solarunternehmen 1Komma5° hat gegen die Kraftwerksstrategie der BUndesregierung Beschwerde in Brüssel eingelegt. Die Pläne der Bundesregierung, mindestens 20 Gigawatt (GW) Gaskraftwerke zu subventionieren, seien nicht vereinbar mit EU-Beihilferecht. Die Botschaft von 1Komma5° an die EU-Kommission: Dezentrale Flexibilität sei kostengünstiger und klimafreundlicher als Gaskraftwerke. Deshalb sieht sich das Unternehmen, das auch Flexibilitäten in Form beispielsweise von Solarspeichern und Wärmepumpen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver