Seit Mai hängt die BYD-Aktie in einem Abwärtstrend fest. Rund ein Drittel verlor die Aktie seither. Immer mehr Konkurrenz und der daraus resultierende Preiskrieg in China waren die größten Belastungsfaktoren. Doch auch der vollständige Ausstieg von Warren Buffetts Berkshire Hathaway dürfte für Abgabedruck gesorgt haben. Mit Cathie Wood nutzt nun aber eine weitere Star-Investorin den jüngsten Abverkauf zum Einstieg.Wie die Finanzportal Benzinga am Montag berichtete, kauft mit Cathie Woods ARK Invest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär