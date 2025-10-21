© Foto: ARK Invest/ Reed YoungTrotz Preisdruck und Buffetts Ausstieg kauft Cathie Wood BYD-Aktien. Der Zukauf ist klein, zeigt aber: Die Star-Investorin glaubt weiter an das Langfristpotenzial des chinesischen E-Auto-Riesen.Die BYD-Aktie hat seit Mai rund ein Drittel an Wert verloren. Der anhaltende Preiskrieg auf dem chinesischen E-Auto-Markt und der vollständige Ausstieg von Warren Buffetts Berkshire Hathaway sorgten für anhaltenden Verkaufsdruck. Nun aber setzt mit Cathie Wood eine weitere prominente Investorin ein Zeichen und nutzt die Schwächephase, um ihre Position bei BYD auszubauen. Wie das Finanzportal Benzinga berichtet, kaufte Woods Fonds ARK Autonomous Technology & Robotics ETF am 20. Oktober rund 69.000 …Den vollständigen Artikel lesen ...
