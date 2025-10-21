© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpaTesla steht vor einem der wichtigsten Termine des Jahres. Nach Börsenschluss am 22. Oktober wird das Unternehmen seine Ergebnisse für Q3 vorlegen.Tesla steht vor einem der wichtigsten Termine des Jahres. Nach Börsenschluss am 22. Oktober wird das Unternehmen seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen - ein Ereignis, das weit über die reinen Finanzkennzahlen hinaus Bedeutung trägt. Denn nur wenige Wochen später soll auf der Hauptversammlung über ein milliardenschweres Vergütungspaket für CEO Elon Musk abgestimmt werden. Analysten und Anleger blicken daher nicht nur auf Umsatz und Gewinn, sondern auch auf die strategischen Signale, die das Management sendet. Die Erwartungen sind …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE