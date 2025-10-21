NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 34,10 auf 33,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Chris Hallam aktualisierte seine Schätzungen am Montagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Den Löwenanteil der Restrukturierungsbelastungen hätten die Frankfurter schon im zweiten Quartal verbucht, gewisse Risiken gebe es allerdings auch für das dritte./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000CBK1001





© 2025 dpa-AFX-Analyser