Unterföhring (ots) -Versöhnung oder Vollkatastrophe? 16 Reality-Promis stehen in "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" ausgerechnet dem Menschen gegenüber, mit dem sie eigentlich nie wieder reden wollten. Ab Donnerstag, 6. November, bekommen Erzfeinde wie Giulia Siegel und Verena Kerth sowie Kate Merlan und Sam Dylan in der neuen Reality-Show auf ProSieben und Joyn die Chance, ihre Geschichte neu zu schreiben. Bodyshaming, Mobbing, Betrug - alte Wunden treffen auf neue Herausforderungen: Nur wer mit seinem Streitpartner zusammenarbeitet, hat die Chance, das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro einzusacken.Diese Promi-Duos haben noch offene Rechnungen:Danni Büchner (47) und Patricia Blanco (54) geraten 2024 bei "Reality Queens" heftig aneinander, als Patricia eine Bemerkung über Dannis Tochter Joelina fallen lässt. Danni empfindet das als Bodyshaming - der Streit eskaliert. Jetzt treffen sie erneut aufeinander: Gibt's eine Aussprache oder die nächste Explosion?Giulia Siegel und Verena Kerth waren einst unzertrennlich - bis Lästereien und Liebesdramen die Glamour-Freundschaft zerschossen. Jahre später herrscht Funkstille. Bei "Die Abrechnung" müssen die beiden It-Girls zeigen, ob sie sich für 50.000 Euro wieder zusammenraufen können.Sara Kulka und "Richter Gnadenlos" Ronald Schill könnten unterschiedlicher kaum sein - Feministin gegen Provokateur. Schon in der "Villa der Versuchung" kracht es gewaltig. Ob sie diesmal ihre Prinzipien hintenanstellen können?Kate Merlan und Sam Dylan wollten eine Patchwork-Familie gründen - bis Sam Kate öffentlich bloßstellt und behauptet, sie sei nicht gut genug als Mutter seiner Kinder. Danach: Drama, Skandal, Schlammschlacht. Steht jetzt die Revanche an?Als Maurice Dziwak Anfang des Jahres seine Zeit im Dschungel fristet, beginnt Julian F.M. Stöckel öffentlich über ihn zu lästern. Maurice ist nachtragend und nimmt Julian die Kommentare bis heute übel. Gelingt es den beiden, das Beef-Beil zu begraben?Im "Sommerhaus der Stars" kommt es 2020 zum Eklat: Eva Benetatou wird zur Zielscheibe der Gruppe, muss Anfeindungen und Beschimpfungen über sich ergehen lassen. Mittendrin: Lisha Savage. Als Eva im Frühjahr 2025 zugibt, der Seitensprung von Serkan Yavuz zu sein, flammt der Zwist erneut auf. Können die beiden ihre Geschichte bei "Die Abrechnung" neu schreiben?Umut Tekin und Stefan Kleiser - zwei Männer, ein Dauerclinch. Seit dem "Sommerhaus der Stars" 2024 fliegen zwischen ihnen die Fetzen. Jetzt müssen sie zusammenhalten, um nicht gemeinsam unterzugehen.In der Dating-Show "Are You The One" verstehen sich die Teilnehmerinnen Anna und Chiara blendend. Doch nach der Ausstrahlung findet Anna heraus, dass Chiara einen One-Night-Stand mit ihrem Freund Tano hatte. Chiara hingegen ist sich keiner Schuld bewusst - schließlich waren Tano und Anna zum Zeitpunkt des One-Night-Stands noch überhaupt kein Paar. Können die beiden die Vergangenheit hinter sich lassen?Das ist "Die Abrechnung":In der neuen Reality-Show wissen die Promis vorab nicht, worauf sie sich einlassen - erst beim Einzug erfahren sie, dass sie hier auf genau die Person treffen, mit der sie am wenigsten gerechnet hätten: ihren Erzrivalen. In einem Haus mitten im Nirgendwo müssen sie mit ihrem Erzfeind zusammenleben - und als unfreiwilliges Team Challenges meistern. Aus Dauerclinchern wird ein Doppelpack wider Willen. Wer schafft es, das Beef-Beil zu begraben und trotz alter Wunden als Team zu funktionieren? Bei wem kochen die Emotionen über? Welches Duo sichert sich am Ende das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro?"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wird produziert von Banijay Productions Germany.Interviews mit dem Cast und Fotomaterial finden Sie unter: https://www.picdrop.com/joyn/dieabrechnung"Die Abrechnung - der Promi-Showdown" - fünf Folgen, ab Donnerstag, 6. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn